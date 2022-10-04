Москва, 4 октября 2022, 10:50 — REGNUM Следует уделить особое внимание защите жизни и здоровья детей в Донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.
Президент подчеркнул, что также необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями.
«Важно наладить чёткое взаимодействие с администрациями четырёх новых регионов России, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, договоры России с новыми регионами опубликованы 3 октября на официальном портале правовой информации.
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