Москва, 4 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Следует уделить особое внимание защите жизни и здоровья детей в донбасских народных республиках, на Херсонщине и в Запорожье. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам XIX Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Дети

Президент подчеркнул, что также необходимо оперативно реагировать на ущемление прав детей, прорабатывать дополнительные меры по поддержке детей с ограниченными возможностями.

«Важно наладить чёткое взаимодействие с администрациями четырёх новых регионов России, контролировать своевременное предоставление медицинской и психологической помощи нуждающимся», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, договоры России с новыми регионами опубликованы 3 октября на официальном портале правовой информации.

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