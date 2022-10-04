Кабул, 4 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В районе «Баге-Боло» в столице Афганистана прогремел взрыв. В результате взрыва мины, по словам очевидцев, по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

Свидетели уточнили, что мина, заложенная в цветочный горшок на обочине улицы, взорвалась рядом с микроавтобусом, в результате чего водитель и проезжавший мимо велосипедист получили серьёзные ранения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт взрыва, но Халид Задран, представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил СМИ, что в результате взрыва никто не пострадал.

Пассажир микроавтобуса сообщил, что в транспортном средстве находилось около 25 человек из государственных учреждений и агентств по оказанию помощи.