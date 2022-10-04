Псков, 4 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Псковской области развернули мобильные военкоматы на границе России и Эстонии. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По его словам, из-за большого потока людей на границе работают экстренные службы, организованы пункты обогрева.

Покидающие Россию граждане призывного возраста проходят все необходимые проверки в развёрнутых мобилизационных пунктах. Также выявляются случаи, когда за пределы страны пытаются вывезти предметы старины, искусства и валюту сверх установленных нормативов.