Канберра, 4 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. 4 октября почти два десятка видов флоры и фауны Австралии были объявлены уязвимыми и находящимися под угрозой исчезновения. Это стало известно после того, как федеральное правительство опубликовало «План действий по спасению исчезающих видов» в своей попытке изменить ситуацию, передает телеканал Nine News.

Джунгли Австралии

Министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек отметила на пресс-конференции, что многие из видов, которые в настоящее время уязвимы или находятся под угрозой исчезновения, обитают в районах, сильно пострадавших от лесных пожаров 2019—2020 гг.

К новым видам животных, объявленным уязвимыми и находящимися под угрозой исчезновения, относятся: пармский валлаби, серая змея, зеленый кузнечик, ящерица ктенотус и многие другие.

Всего в Австралии уязвимыми и находящимися под угрозой исчезновения признаны 110 видов флоры и фауны.