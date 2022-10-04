Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев направит часть зарплаты на помощь мобилизованным. О своём решении глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Первый же взнос в фонд [по сбору средств для мобилизованных жителей Ростовской области] сделаю сам, предложив всем своим коллегам — заместителям губернатора, министрам, остальным работникам правительства и органов исполнительной власти — последовать этому примеру. Буду делать отчисления в фонд на регулярной основе», — написал Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область полностью выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации. Однако при получении дополнительного задания работа будет продолжена.

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