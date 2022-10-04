Астана, 4 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем США Максимом Кресси в матче первого круга турнира в Астане (Казахстан). Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

si.robi Карен Хачанов

Хачанов семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, семь ошибок на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Оскар Отте (Германия).

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