Томск, 4 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Жители Томска смогут помочь семьям своих земляков, призванных в вооружённые силы в рамках частичной мобилизации. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Томской области Мобилизованные в Томской области

Для поддержки семей томская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов организовала сбор средств.

«Горожане, желающие внести свой вклад, могут перечислить пожертвования по реквизитам банка», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в томских школах стартовала акция «Открытка для солдата», в рамках которой учащиеся рисуют открытки и пишут слова поддержки мобилизованным жителям.