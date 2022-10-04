Канберра, 4 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. 4 октября федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс прокомментировал очередное повышение ключевой ставки в стране и призвал не надеяться на федеральный бюджет, который должен быть принят 25 октября. Об этом сообщило агентство AAP.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

В частности, Чалмерс заявил, что «над мировой экономикой сгущаются тучи», и правительство Австралии воспримет недавнее изменение налоговой политики Великобритании как «предостережение» против больших расходов бюджета.

«По мере того, как мы завершаем работу над бюджетом, мы уделим больше внимания тому, что является ответственным, доступным, устойчивым и достаточно целенаправленным, чтобы справиться с экономическими критериями, которые нам дали … Это будет бюджет со сложными решениями в трудные времена», — сказал казначей.

Напомним, что 4 октября Резервный банк Австралии поднял ключевую ставку шестой месяц подряд до 2,60%.