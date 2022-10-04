Уфа, 4 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Количество авиарейсов увеличится из Уфы в Ташкент. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

(сс) Kurush Pawar — DXB Самолет

Сообщается, что прямые авиарейсы из Уфы в Ташкент авиакомпания Red Wings запускает с 5 ноября. Перелеты будут выполняться на самолетах Sukhoi SuperJet 100 по субботам.

Напомним, что полеты из Уфы в Ташкент уже осуществляются авиакомпаниями «ЮТэйр» и Uzbekistan Airways по одному разу в неделю.

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