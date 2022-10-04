Ростов-на-Дону, 4 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Ученики одной из школ в Ростовской области обнаружили в горячих обедах червей. О случившемся стало известно две недели назад, однако на качестве питания детей это не отразилось.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обед

О появлении червей в обедах родителям пожаловались ученики младших классов, пишет Don Mash. После коллективной жалобы директор образовательного учреждения пообещал заменить продукты. Однако история повторилась.

Родители младшеклассников написали обращение в прокуратуру.