Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM График работы детских садов Екатеринбурга может быть изменён после запросов со стороны сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом 4 октября в ходе брифинга сообщил начальник городского департамента образования Константин Шевченко.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Собираем заявки от предприятий оборонного комплекса. Рассматривается несколько форматов для детских садов: либо 12-часовой рабочий день при необходимости, или шестидневная рабочая неделя. Как только соберём заявки, то реализуем», — отметил чиновник.

Ранее часть уральских заводов перевели на 12-часовой режим работы. В частности, по 12 часов начали работать сотрудники Уральского компрессорного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства от 30 сентября, сотрудники и руководители оборонных предприятий получат отсрочку при мобилизации.