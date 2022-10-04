Канберра, , 10:46 — REGNUM Сезон тропических ливней в Австралии сейчас «встает в полный рост», и теперь все австралийские штаты и территории предупреждены о проливных дождях и потенциальных новых наводнениях, в том числе в районе уже полноводных рек. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

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В течение начавшейся недели влажная погода установится на всем континенте.

В Бюро метеорологии Австралии (BoM) сообщили, что 4 октября ливни и грозы приблизятся к Южной Австралии, включая Аделаиду, северо-западу Виктории и южному побережью Нового Южного Уэльса.

К утру 5 октября ожидается, что ливни переместятся дальше на восток в штат Квинсленд, центральный Новый Южный Уэльс, Южную Австралию и остальную часть Викторию.