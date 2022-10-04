Пекин, , 10:42 — REGNUM Одним из фильмов, который лидировал как по кассовым сборам, так и по зрительским рейтингам во время национальных праздников в Китае является «Возвращение домой». Фильм рассказывает историю о двух невооруженных китайских дипломатах, которые проникают на территорию, контролируемую повстанцами, в вымышленной разрушенной войной африканской стране, чтобы безопасно вернуть 125 китайских граждан домой, и это вызвало сильное чувство национальной гордости и уверенности в неспокойном мире, переживающем серьезные изменения среди зрителей, сообщает 4 октября газета Global Times.

В Африке Цитата из к/ф «Падение «Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

Некоторые кинозрители, возможно, пришли в кинотеатры, ожидая увидеть фильм в духе «Войны волков», но им предложили увидеть жестокость войны и самую трудную часть дипломатической и консульской работы, в отличие от традиционного представления о том, что дипломаты «белые и пушистые». Однако глубокая любовь двух главных героев к своей стране и своему народу, сильное чувство ответственности и большая группа китайских дипломатов в новую эпоху, которую они представляют, тронули многих зрителей.

Фильм, в главных ролях которого снялись актер-ветеран Чжан И и кумир китайской молодежи Ван Джункай, не только показал, как два дипломата, один опытный, а другой новичок, мужественно и мудро защищали свой народ, но и отразил действия простых людей, оказавшихся в затруднительном положении, а также китайских соотечественников и местных жителей в вымышленной африканской стране, а также как между ними сложилась глубокая эмоциональная связь.

Некоторые дипломаты ведут ожесточенные словесные войны со своими иностранными коллегами, некоторые находятся за границей и взаимодействуют с местными сообществами от имени Китая, жизнь некоторых находится в опасности в стране, пострадавшей от войны, но все они говорят и работают в интересах Китая и китайского народа, отмечают зрители.

«Возвращение домой» побудило многих людей вспомнить эвакуацию китайским посольством более 30 000 китайских граждан из-за беспорядков в Ливии в 2011 году. За этим предложением стояло много героических историй и непоколебимых усилий многих китайских дипломатов. Многие новостные репортажи раскрыли некоторые подробности эффектной эвакуации, и людям любопытно, как эти трогательные моменты можно перевести на экранный язык.

Зритель, который поставил фильму 5/5 на китайском рейтинговом сайте Douban, вспомнил свой личный опыт 11 лет назад, когда его благополучно эвакуировали из другой страны «из-за наличия китайского паспорта».

«Нам повезло, потому что мы хорошо защищены, потому что у нас сильная родина», — сказал зритель.

Фильм не идеален с точки зрения некоторых частей повествования и актерской игры, но он задел за живое зрителей во время Национальных праздников, сказал житель Шанхая Гу Сен газете Global Times после просмотра. По словам кинозрителя, чем сильнее связь между китайцами за границей и местными жителями в Нумеа (вымышленной африканской стране), тем трагичнее, когда восстание толкнуло судьбу друзей на два разных пути: одного — к дому, а другого — к бездомности и даже смерти.

«Китайский паспорт может не привести вас туда, куда вы хотите, но он всегда может вернуть вас домой», — гласит один из самых популярных комментариев на платформе.

Кинокритик из Пекина, который предпочел не называть своего имени, рассказал Global Times, что «холодная зима в индустрии» побудила многих инсайдеров создавать качественные работы, и этот жанр уже много лет лидирует в прокате по случаю Национальных праздников.

По словам критика, успех «Возвращения домой» не только доказывает, что большую тему можно передать с помощью простых ролей и историй, но и объясняется растущей национальной гордостью и уверенностью китайцев в своей стране в то время, когда по всему миру время от времени происходят беспорядки.

«Возвращение домой» собрало 600 млн юаней ($84 млн), опередив недавно вышедшие фильмы «Обычный герой» (90 млн юаней) и «Железная воля» (38 млн юаней).