Канберра, 4 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что большинство пользователей приложений для знакомств в Австралии подвергались сексуальному насилию на становящихся все более популярными платформах. О подробностях 4 октября сообщил телеканал Nine News.

Знакомство в Tinder

Три четверти из почти 10 000 человек, принявших участие в опросе Австралийского института криминологии (AIC), сообщили, что за последние пять лет подвергались сексуальному насилию в приложениях для знакомств или на соответствующих веб-сайтах.

Еще одна треть из 9 987 опрошенных сообщили, что подвергались личному сексуальному насилию со стороны кого-то, с кем они познакомились в приложении для знакомств или на веб-сайтах. Многие участники опроса сообщили, что неоднократно подвергались преследованиям, в то время как сексуальное насилие также было особенно распространено среди лиц, принадлежащих к LGBTQ+.

﻿»Мобильные приложения и веб-сайты для знакомств становятся все более популярным и социально приемлемым способом знакомства с людьми. Однако представляется, что с этими платформами связан неотъемлемый риск подвергнуться сексуальным домогательствам, агрессии или насилию как в интернете, так и лично», — написали авторы опроса.