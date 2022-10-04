Москва, 4 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 4 октября опубликовало видео удара по позициям киевских войск в ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

На записи показано прицельное попадание выпущенного десантниками снаряда по скоплению киевской техники. В описании к видео говорится, что артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптера обнаружила позиции ВСУ и нанесла по ним массированный огневой удар.

В результате уничтожены живая сила противника и техника.