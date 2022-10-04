Благовещенск, 4 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Валентина Калдыркаева из Тынды Амурской области передала 20 пар носков для военнослужащих, призванных для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Она намерена продолжить заботиться таким образом о резервистах, сообщил 4 октября телеграм-канал администрации города.

Пресс-служба горадминистрации Нягани Тёплые носки для воинов

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Пряжу Валентине Калдыркаевой приносят неравнодушные горожане. Носки женщина вяжет из натуральной шерсти. На каждую пару уходит два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, союз женщин Кемеровской области запустил акцию «Тепло женских рук». Женщины вяжут тёплые носки мобилизованным мужчинам.