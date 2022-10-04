Канберра, 4 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что девочки-подростки в Австралии испытывают самое депрессивное состояние как никогда. Согласно заключению ученых из НИИ Black Dog Institute, уровень депрессии среди австралийских девочек-подростков более чем удвоился за последние 14 лет, и есть серьезные опасения по поводу психического здоровья австралийских мальчиков и молодых мужчин. Об этом 4 октября сообщил телеканал Nine News.

Цитата из м/ф «На задней парте». реж.Валерий Угаров 1978-1985. СССР Депрессия

В исследовании говорится, что борьба за лучшие условия на рынке труда, буллинг в интернете и социальная изоляция являются потенциальными тревожными сигналами, которые могут усилить чувство депрессии.

Некоторые изменения оказались особенно важными для определенных возрастных групп.

В отчете говорится, что у детей снижение физической активности, плохой сон и повышенный стресс в семье могли способствовать усилению депрессивных симптомов во время пандемии. Недостаток сна, одиночество и отсутствие поддерживающих социальных сетей были названы возможными факторами, способствующими уровню депрессии среди подростков.

Молодые люди с более высоким риском депрессии включали тех, кто испытывает финансовые затруднения и одиночество. Особенно уязвимы девочки-подростки и молодые люди из числа LGBTQ+.