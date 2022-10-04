Москва, 4 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Министерство России опубликовало в телеграм-канале кадры поражения артиллерией ВДВ колонны киевской техники во время обстрела.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

«Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника», — говорится в описании к видео.

В результате было уничтожено большое количество боевиков ВСУ, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало боевую работа расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа в ходе спецоперации.

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