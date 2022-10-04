Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга разработало меру поддержки, которая позволит предприятиям компенсировать затраты на проведение энергетического обследования и покупку энергосберегающего оборудования. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий промышленным предприятиям. В случае, если организация проводит энергетическую проверку или закупает энергосберегающее оборудование, она сможет получить от Смольного денежную меру поддержки.

Из бюджета выделили 21 млн рублей на реализацию этой меры. В Смольном отметили, что субсидии помогут повысить уровень энергоэффективности предприятий.

Напомним, ранее Смольный ввёл меру поддержки для промышленных инвесторов. Для возведения новых предприятий они смогут получить участки по льготной ставке аренды.

Читайте ранее в этом сюжете: Переезд Газпрома принесёт Петербургу 200-400 млрд рублей