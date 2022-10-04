Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга разработало меру поддержки, которая позволит предприятиям компенсировать затраты на проведение энергетического обследования и покупку энергосберегающего оборудования. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий промышленным предприятиям. В случае, если организация проводит энергетическую проверку или закупает энергосберегающее оборудование, она сможет получить от Смольного денежную меру поддержки.

Из бюджета выделили 21 млн рублей на реализацию этой меры. В Смольном отметили, что субсидии помогут повысить уровень энергоэффективности предприятий.

Напомним, ранее Смольный ввёл меру поддержки для промышленных инвесторов. Для возведения новых предприятий они смогут получить участки по льготной ставке аренды.