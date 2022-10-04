Москва, 4 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Столичные власти создадут Московскую ассоциацию клубов долголетия. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается 4 октября на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

Ассоциацию клубов долголетия объединит все столичные центры долголетия и поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом.

Сейчас в Москве насчитывается около 2 тыс. самоорганизованных клубов и 52 центра. К концу 2022 года в городе будет работать уже 71 центр долголетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в центрах долголетия регулярно проходят творческие, образовательные и спортивные мероприятия.

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