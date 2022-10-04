Белгород, 4 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Единовременные региональные выплаты начали получать с 4 октября военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации в Белгородской области, сообщил в социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков.

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Резервистам выплачивают по 100 тысяч рублей. С каждого призывника, по словам главы региона, получено уведомление, кому необходимо перечислить эти деньги.

«Очень много текущих семейных проблем, которые есть в каждой семье: выплаты ипотечных кредитов, выплаты потребительских кредитов, большое количество планов. Мы, конечно, должны постараться сделать всё, что в наших силах. Поэтому очень важно эти деньги максимально быстро довести до всех семей», — уточнил губернатор.

На единовременные выплаты из областного бюджета направили 350 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, выплату получат и белгородские контрактники.