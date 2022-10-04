Канберра, 4 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Сотовый оператор Optus подтвердил, что по меньшей мере 2,1 миллиона личных идентификационных номеров жителей Австралии были украдены в результате масштабной хакерской атаки. Об этом 4 октября сообщило агентство AAP.

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После расследования в компании Optus подтвердили, что из 9,8 млн клиентов, чьи данные были скомпрометированы, 7,7 млн из них не нуждаются в замене документов. Оператор также признал, что ими были утеряны данные 150 000 паспортов и 50 000 номеров медицинского страхования.

Компания Optus связывалась с клиентами, пострадавшими от взлома, и советовала предпринять дальнейшие меры. 3 октября некоторым клиентам было отправлено электронное письмо, подтверждающее, что был раскрыт только номер лицензии на водительских правах.

Отмечается, что, поскольку в штатах Австралии действуют жесткие протоколы подтверждения личности, то имеющиеся у мошенников номера водительских лицензий не могут им ничего дать.