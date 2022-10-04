Ярославль, , 10:43 — REGNUM 30 сентября в Ярославский областной суд поступило уголовное дело по обвинению Виталия Молчанова, который осенью 2020 года убил и изнасиловал двух несовершеннолетних девочек. Об этом рассказали в пресс-службе областного суда.

Виталий Молчанов СКР

Трагедия произошла в Рыбинске. Виталий Молчанов убил и надругался над телами двух дочерей своей сожительницы. Первая экспертиза признала его невменяемым. Тогда прокуратура предлагала отправить его на лечение в психиатрическую больницу. Однако в апреле этого года вторая экспертиза подтвердила вменяемость Молчанова, и суд вернул дело в прокуратуру для составления нового обвинительного заключения.

Спустя несколько месяцев материалы дела вернулись в Ярославский областной суд. Дата слушания пока не назначена.

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