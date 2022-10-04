Оренбург, 4 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 4 октября пришлось проводить экстренную эвакуацию персонала и студентов ряда вузов. Причиной стали сообщения с угрозой теракта, пишут местные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Известно, что угрозы поступили в адрес четырёх вузов — Оренбургского госуниверситета, аграрного университета, педагогического университета и юридической академии. Проводится проверка. На территории вузов работают спецслужбы.

Стоит отметить, 3 октября из-за ложных сообщений о минировании в Орске и Оренбурге эвакуировали суды. В сентябре за день потупило 78 ложных анонимных звонков, из них 75 пришлось на Оренбург, с сообщениями о минировании объектов.