Канберра, 4 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. После двух лет неуклонного роста арендной платы в Австралии в компании CoreLogic считают, что арендаторы могут вскоре достичь своего финансового предела, особенно в небольших и малонаселенных районах страны. Об этом 4 октября сообщило агентство AAP.

Anonymous tapir Аделаида, Австралия

В своем отчете представители компании по недвижимости CoreLogic обнаружили «удивительное» замедление ежемесячного прироста стоимости арендной платы, несмотря на крайне низкий уровень выставленного для аренды жилья.

Согласно отчету, национальный индекс арендной платы увеличился всего на 0,6% в сентябре, что является самым низким месячным ростом арендной платы с декабря.

В отчете компании говорится, что замедление темпов прироста стоимости арендной платы «немного удивительно, учитывая, что уровень вакантной недвижимости остается таким низким, а миграция за границу набирает обороты».

С начала пандемии коронавируса в феврале 2020 года арендная плата в столицах штатов Австралии выросла на 16,5%, а в городах поменьше — более чем на 25%.