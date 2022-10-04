Владикавказ, 4 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Житель Северной Осетии надругался над российскими государственными символами. Этот факт был установлен сотрудниками МВД по региону. В отношении злоумыдленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», сообщили 4 октября в пресс-службе регионального управления МВД.

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Как установлено в ходе следствия, 40-летний местный житель разместил на своей странице в соцсети публикации, содержащие изображение официальных государственных символов России с признаками надругательства. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года жителя Тюмени оштрафовали на 30 тысяч рублей за размещение в соцсети информации оскорбительного содержания в отношении президента РФ Владимира Путина.