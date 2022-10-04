* запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, 4 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В городе Мазари-Шарифе, столице афганской провинции Балх протестующих студенток арестовал «Красный отряд» «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Красный отряд», также упоминается как «кровавый отряд» — элитное подразделение афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование »Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Местные источники сообщают, что «Красный отряд» 3 октября арестовал десятки протестующих студенток и увёз их в неизвестном направлении.

По словам собеседников, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили студенткам покинуть общежитие Балхского университета, они поодиночке выбрались на улицу и скандировали лозунги о прекращении «геноцида хазарейцев».

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Боевики «Красного отряда» арестовали протестующих студенток и приказали им попросить своих отцов освободить их из-под стражи под залог. Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросили нескольких участниц акции в военную машину скорой помощи и увезли их в неизвестном направлении.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помешали студенткам провести акцию протеста, заблокировав двери общежития и выходы из Балхского университета.