Москва, 4 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В настоящее время многие граждане РФ готовятся к худшему в экономике, а стало быть, пик спроса на наличность еще не пройден. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Повышенный спрос на наличные рубли вызван последними новостями, связанными с геополитическими событиями. Не стоит сомневаться, что данная тенденция временная. По причине того, что многие граждане готовятся к ухудшению ситуации, пик спроса на наличность ещё не пройден. Снятие наличных рублей объясняется необходимостью конвертации их в другие валюты, — сказала она. — Но с учетом того, что курс рубля остаётся стабильным, спрос на национальную валюту небольшой, что, в свою очередь, не станет причиной для ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Ликвидность в банковской системе сегодня намного выше, чем она была весной 2022 года. Поэтому сейчас спрос на валюту дешевле удовлетворить, нежели искусственно ограничить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, каким в РФ будет спрос на наличность до конца 2022 года.