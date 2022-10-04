Сеул, 4 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Командование объединённых сил Южной Кореи и США, которое базируется в сеульском районе Ёнсан, приступило к переезд на базу «Кэмп Хамфрис» в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, куда ранее перенесли командование восьмой армии США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

army. mil Флаги США и Южной Кореи

Напомним, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи министров обороны двух стран в июне 2019 года, а в декабре 2021 года было принято решение о завершении переезда в 2022 году.

Около 700 южнокорейских и американских офицеров командования будут переведены в Пхёнтхэк до конца октября

На строительство новой штаб-квартиры командования, которое завершилось в сентябре, было выделено 32,2 млрд вон (~$22,42 млн). Торжественная церемония, знаменующая начало работы командования на американской базе, состоится в ноябре.