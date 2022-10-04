Командование объединённых сил Южной Кореи и США приступило к переезду
Сеул, 4 октября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Командование объединённых сил Южной Кореи и США, которое базируется в сеульском районе Ёнсан, приступило к переезд на базу «Кэмп Хамфрис» в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, куда ранее перенесли командование восьмой армии США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.
Напомним, соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи министров обороны двух стран в июне 2019 года, а в декабре 2021 года было принято решение о завершении переезда в 2022 году.
Около 700 южнокорейских и американских офицеров командования будут переведены в Пхёнтхэк до конца октября
На строительство новой штаб-квартиры командования, которое завершилось в сентябре, было выделено 32,2 млрд вон (~$22,42 млн). Торжественная церемония, знаменующая начало работы командования на американской базе, состоится в ноябре.