Канберра, 4 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Резервный банк Австралии (РБА) уже шестой месяц подряд поднимает ключевую ставку, поскольку центральный банк борется за снижение растущей инфляции на континенте. Об этом 4 октября сообщило агентство AAP.

Ключевая ставка

После очередного заседания совета директоров РБА процентная ставка в Австралии была повышена на 0,25% или 25 базисных пунктов с 2,35% до 2,60%.

Для среднего заемщика с кредитом в 500 000 долларов очередное повышение означает дополнительные 74 доллара в месяц. Всего жители Австралии платят уже по кредитам на ту же сумму на 687 долларов больше, поскольку ставки начали расти в мае.

Председатель РБА Филип Лоу заявил на пресс-конференции, что регулятор решил повысить ставки на меньшую, чем ожидалось, величину, учитывая быстрый рост ставки за последние шесть месяцев.