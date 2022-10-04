Москва, 4 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Приговор замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» А. Круглову и должностным лицам ГУП «Московский метрополитен» Н. Мельникову и В. Соколову по уголовному делу о коммерческом подкупе при строительстве стрелочного перевода в Московском метрополитене вынес суд. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Отмечается, что указанная фирма в 2013 году должна была в рамках строительных работ в Московском метрополитене сделать врезку стрелочного перевода на путях перегона «Парк Победы — Славянский бульвар», однако в её штате отсутствовали квалифицированные работники для выполнения работ такого типа.

Также указывается, что, по данным следователей, Круглов, желая сохранить свой авторитет и создать видимость успешного выполнения таких работ, предложил Мельникову за взятку организовать выполнение работ, для чего последний привлёк мастера пути — Соколова, который поручил производство работ монтёрам. За это, как указывают следователи, Круглов перевёл соучастникам 150 тыс. рублей в качестве взятки.

«Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, Круглову и Соколову в виде двух лет лишения свободы условно каждому», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что это преступление было выявлено в рамках расследования уголовного дела об аварии в Московском метрополитене 15 июля 2014 года, в результате которой 24 человека погибли и ещё 188 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сатке Челябинской области директор одного из предприятий отдан под суд за коммерческий подкуп.