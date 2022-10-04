Луганск, 4 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. За последние сутки ВСУ потеряли до 110 человек в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом 4 октября сообщили в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Согласно опубликованной информации, противник понёс потери в живой силе и технике.

«Уничтожено: до 110 человек личного состава; три танка; 15 бронетранспортеров; 16 единицы специальной автомобильной техники», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» при попытке наступления на территории ЛНР.