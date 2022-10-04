Москва, 4 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Совет Федерации ратифицировал договор между Россией и Запорожской областью о принятии в состав России и об образовании в составе РФ нового субъекта, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. Ратификацию поддержали единогласно 153 сенатора.

Совет Федерации

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«Люди искренне хотят для себя и своих детей стабильности, безопасности и спокойного мирного будущего», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Договор был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Документ был подписан в Кремле 30 сентября по итогам референдума в Запорожской области.

Пределы территории Запорожской области определяются границами территории, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.

Жители области признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Запорожской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территории Запорожской области.

После ратификации закон поступает на подпись главы государства. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.