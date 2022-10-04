Владивосток, 4 октября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке за сутки на пункты сбора помощи мобилизованным, которые развернуты по пяти адресам, поступило 58 тыс. рублей, 15 наборов термобелья, 17 газовых печек и 66 газовых баллонов, сообщили в городской мэрии.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

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За несколько дней жителям приморской столицы, волонтёрам удалось собрать несколько десятков килограммов вещей.

«Несмотря на то, что личный состав укомплектован всем необходимым, лишней помощь не будет. Желающие поддержать наших ребят и направить помощь могут обратиться в любой из пунктов сбора», — сказал замглавы администрации Евгений Бавин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Олег Кожемяко в очередной раз побывал 3 октября на полигоне, где проходят мобилизационные сборы. На этот раз в Сибирцево.