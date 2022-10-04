Ростов-на-Дону, 4 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. О создании фонда по сбору средств для мобилизованных жителей Ростовской области в своём телеграм-канале объявил донской губернатор Василий Голубев, получивший десятки подобных предложений.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Знаю, что на местах, на предприятиях, многие уже сами открыли сбор средств. Поэтому считаю нужным инициативу поддержать. Для сбора средств определён региональный фонд. Любой желающий, будь то частное лицо или организация, может перечислить туда средства. За их целевым использованием будет следить наблюдательный совет, в состав которого обязательно войдут представители общественности», — написал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область полностью выполнила задание Министерства обороны РФ по частичной мобилизации. Однако при получении дополнительного задания работа будет продолжена.