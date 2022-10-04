Москва, 4 октября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Никакой «референдум под эгидой ООН» не будет честным, и «сертификат» от этой организации, находящейся сейчас под влиянием США, России не нужен, отметил 4 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя «план Маска» по урегулированию ситуации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

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Как сообщалось ранее, бизнесмен предложил заново провести референдумы на освобожденных Россией территориях, «закрыть вопрос» с Крымом (признав его российским) и закрепить нейтральный статус контролируемого Киевом государственного образования.

«В Сети продолжает обсуждаться некий «план» по возвратившимся в Россию землям бывшей УССР, предложенный Илоном Маском. Его сутью является «формальное» вхождение Крыма в состав нашей страны и проведение в республиках и областях, недавно заявивших о своей независимости и вошедших в состав России, «референдумов под эгидой ООН». Кто-то даже начал хвалить Маска за «реализм». В предложении Маска, однако, скрыта серьёзная засада.

Во-первых, и это самое главное, нам не нужны никакие исходящие от американцев «планы» для констатации очевидного: границы нашей страны проходят там, где они проходят сегодня. Второе: никакой «референдум под эгидой ООН» не будет честным. Референдумы прошли, наблюдатели на них были, «сертификат» от находящейся сейчас под преимущественным влиянием США ООН России не нужен. США, напомню, вообще на свои выборы иностранных наблюдателей не пускают, а вот за Россией, как считает Маск, должна наблюдать ООН — не жирно будет?

Стоит только дать американцам палец, откусят голову. Появятся не только наблюдатели, но силы для их «охраны», нам предложат вывести войска с нашей же территории и так далее и тому подобное. Одним словом: «Бойся американцев, дары приносящих»! Вернувшиеся в Россию земли надо просто отстоять, в этом главная задача момента. А потом ещё Николаев и Одессу освободить и соединиться с Приднестровьем», — отметил Михаил Демурин.