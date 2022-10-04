Лондон, 4 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Великобритании большинство жертв торговли людьми оказываются в тюрьмах и вынуждены доказывать, что они невиновны и были привезены на территорию Соединённого Королевства насильно. Причиной тому — система контроля за мигрантами, внедрённая британским правительством. Об этом сообщает в докладе «Злоупотребление со стороны системы: жертвы торговли людьми в заключении», подготовленному неправительственными организациями, пишет 4 октября газета The Guardian.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США В тюрьме

Согласно новому отчёту, число потенциальных жертв торговли людьми, задержанных министерством внутренних дел, утроилось за четыре года. Так, в 2017 году было выдано 501 направление для потенциальных жертв современного рабства, которых полиция поместила в иммиграционные центры содержания под стражей. К прошлому году число обращений потенциальных жертв, которые были задержаны, возросло до 1611.

«Спасшиеся от торговцев людьми страдают ещё больше из-за государственной системы, которая уделяет внимание миграционному контролю, а не благополучию и правам людей», — отмечено в докладе благотворительных организаций.

Представитель благотворительного фонда Helen Bamber Foundation Керри Смит, добавила, что «люди, подвергшиеся эксплуатации и жестокому обращению, вынуждены подвергаться оскорблениям и доказывать свою невиновность».

При этом данные министерства внутренних дел Великобритании свидетельствуют о том, что в 97% случаев люди предоставили доказательства, что стали жертвами, и были выпущены на свободу.