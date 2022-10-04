Кунгур, Пермский край, 4 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура обнародовала результаты проверки по факту гибели мотопланериста на территории Кунгурского района. Выявлено нарушение законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили 4 октября в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Гибель мотопланериста в Прикамье

Поданным надзорного ведомства, полёт на мотопараплане выполнялся с площадки, расположенной на землях сельхозназчения. Установлены и другие факты выполнения с посадочной площадки полётов сверхлёгкой авиации, которые свидетельствуют о систематическом использовании земельных участков не по целевому назначению.

Прокуратура в судебном порядке потребовала запретить владельцам сельхозугодья, организовавшим на нём посадочную площадку, использовать землю сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2022 года возле села Мыльники произошло крушение мотопараплана. Мотопланерист погиб из-за запутывания строп.