Тбилиси, 4 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) будет добиваться, чтобы под закон о деолигархизации попал самый богатый бизнесмен в стране, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Об этом 3 октября заявила глава парламентской фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.

Parliament.ge Хатия Деканоидзе

Она критически высказалась против того, чтобы в Грузии для борьбы с олигархами применяли закон киевского режима. Лидер фракции считает, что таким образом «Мечта» хочет избавить Иванишвили от ответственности.

«Что касается закона о деолигархизации, то наша фракция работает над законодательной инициативой, которая будет касаться Бидзины Иванишвили. Есть много политических вопросов, которые необходимо согласовать с международными партнерами и парламентской оппозицией», — сказала Деканоидзе.

Напомним, ЕНД после утраты большинства в парламенте Грузии в ходе выборов 2012 года остаётся крупнейшей оппозиционной партией в стране. «Националы» с тех пор проиграли все выборы, но не оставляют попыток вернуть власть другими способами. Они постоянно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» и Иванишвили в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.