Москва, , 10:24 — REGNUM В настоящее время российский рынок недвижимости корректируется после восходящего тренда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Кава Ходжа. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ пока не наблюдается высоко спроса на покупку квартир, хотя продавцы готовы предлагать большие скидки.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Рынок недвижимости в рамках цикла корректируется после восходящего тренда. Такие смены характерны для большинства рынков, достаточно взглянуть на то, что сейчас происходит на фондовом, — сказал Кава Ходжа. — Данная коррекция продолжится до уровня сопротивления. Ситуация с большой вероятностью стабилизуется, а недвижимость как актив, когда даже самые надежные валюты теряют свою реальную покупательную стоимость в связи с небывалыми инфляционными процессами, остаётся одним из самых надёжных инструментов для сохранения капитала».

По его словам, институциональные инвесторы, в отличие от большинства, как раз-таки покупают активы на «дне».

«И сейчас наступает неплохое время задуматься о покупке не только для сохранения, но и для приумножения своего капитала», — сказал Кава Ходжа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшее время в РФ спрос на покупку жилья будет падать.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ на рынке жилья сложилась удобная для покупателей ситуация — эксперт