Москва, 4 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации-2022» планируют разработать сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости в Москве с использованием искусственного интеллекта. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Специальный сервис должен помочь автоматизировать процесс вычисления стоимости находящихся в собственности города однотипных квартир с учетом их индивидуальных параметров, ускорить процедуру выдачи экспертных заключений и избежать риска продажи имущества по цене ниже рыночной», — рассказала глава департамента экономической политики Мария Багреева. Отмечается, что сервис позволит рассчитать рыночную стоимость объектов жилой недвижимости в Москве с помощью четких алгоритмов и критериев, в то время как пользователю нужно будет лишь внести данные о местоположении квартиры, ее техническом состоянии, количестве комнат, общей площади и других параметрах, влияющих на ценообразование.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, центр развития карьеры при инновационном комплексе «Техноград» организует для женщин онлайн-курс по профессии трекера. Занятия пройдут с 4 по 14 октября 2022 года в рамках «Мама онлайн», а поучаствовать в них можно будет бесплатно.