Тендер на строительство здания для чиновников Чукотки сорван
Анадырь, 4 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района не удалось найти подрядчика на строительство здания для своих нужд в селе Нешкан. На соответствующий тендер, который проходил с начальной ценой почти 340 млн рублей, не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.
Напомним, по условиям тендера победитель имел право на аванс более 27%. Построить объект предполагалось до начала декабря 2023 года.
Нежилое здание должно было вмещать 145 человек. В нём предполагались не только кабинеты, но и дежурный пост, веранда, гардероб, зал на 72 кв. м, уборные, кладовая и другие нежилые помещения.