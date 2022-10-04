Анадырь, 4 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского муниципального района не удалось найти подрядчика на строительство здания для своих нужд в селе Нешкан. На соответствующий тендер, который проходил с начальной ценой почти 340 млн рублей, не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.

Напомним, по условиям тендера победитель имел право на аванс более 27%. Построить объект предполагалось до начала декабря 2023 года.

Нежилое здание должно было вмещать 145 человек. В нём предполагались не только кабинеты, но и дежурный пост, веранда, гардероб, зал на 72 кв. м, уборные, кладовая и другие нежилые помещения.