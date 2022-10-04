Иркутск, , 11:23 — REGNUM В Куйтутнском районе Иркутской области, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», открыт новый участок автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь идет о строительстве объекта, общей протяженностью почти 15 километров, где очень часто собирались большие автомобильные пробки.

Трасса Р-255 «Сибирь» прирастает километрами: в Приангарье открыто движение по транспортному обходу двух населенных пунктов Цитата сайта irkroad.ru

В рамках работ был возведен мост через реку Или, выполнена кольцевая развязка на пересечении с региональной дорогой Тулюшка — Уховский. Кроме того, построен путепровод длиной более 76 метров через Восточно-Сибирскую железную дорогу (ВСЖД), что позволяет исключить пересечение транспортных потоков.

Так как дорога идет в обход населенных пунктов — села Тулюшки и деревни Трактовой — пропускная способность участка федеральной трассы увеличилась в два раза, а благодаря путепроводу движение по нему стало безостановочным и еще более комфортным.

«Строительство участка автодороги Р-255 «Сибирь» позволит ускорить развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, предпринимательской деятельности, повысить уровень и качество жизни населения, обеспечив комфортное и безопасное движение всего транспортного потока», — подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев.

Начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет отметил, что разведение потоков движения в разные уровни — одна из ключевых задач управления: «Сегодня на федеральной трассе «Сибирь» остался лишь один железнодорожный переезд в районе с. Шерагул. Сейчас ведется разработка проектной документации на строительство путепровода. Реализовать проект рассчитываем до 2027 года».

По его словам, для снижения аварийности на дороге и улучшения ее транспортно-эксплуатационных показателей на объекте смонтировано семь километров линий электроосвещения, 9,7 километра барьерного ограждения, обустроена площадка для стоянки автомобилей и четыре автобусные остановки.

По традиции участники мероприятия сменили запрещающий дорожный знак и открыли движение по новой трассе.

Иркутская область. Новый участок дороги Р-255 «Сибирь» открыли в Куйтунском районе Сайт правительства Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» делает дороги страны более комфортными и безопасными. Всего за 2 022 год на территории Иркутской области запланировано к реализации 90 объектов, в их числе 48 — на автомобильных дорогах регионального значения, 42 — на дорогах местного значения. 77 объектов запланировано к вводу.

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