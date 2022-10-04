Пекин, 4 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Объем контейнерных перевозок в китайских портах продолжил стабильный рост в течение первых восьми месяцев года, показали данные Министерства транспорта КНР, передает 4 октября агентство Синьхуа.

Gov.cn Морской торговый порт в Китае

По данным министерства, в период с января по август в портах Китая было обработано 194,4 млн двадцатифутовых контейнеров в эквиваленте, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Показатели сохранили рост за первые семь месяцев года, когда объем контейнеров, обработанных в портах Китая, увеличился на 4,2% в годовом исчислении. Согласно данным, за первые восемь месяцев грузооборот в портах страны приблизился к 10,25 млрд тонн, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.