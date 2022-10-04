Пекин, 4 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в период с января по август в сфере информационных технологий Китая наблюдался устойчивый рост с точки зрения производства, доходов, экспорта и инвестиций, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Добавленная стоимость крупных фирм в секторе выросла на 9,3% в годовом исчислении за этот период, что на 5,7 процентных пункта выше, чем общий рост для всех отраслей, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Совокупный операционный доход этих фирм превысил 9,52 трлн юаней (около $1,34 трлн) за первые восемь месяцев, увеличившись на 7,6% в годовом исчислении, показали данные.

По данным министерства, за тот же период фирмы также сообщили об увеличении общей стоимости экспортных поставок на 6,2% в годовом исчислении. Крупнейшими производителями электронной информации в Китае являются компании с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 млн юаней каждый.

Между тем, инвестиции в основной капитал в секторе выросли на 18,7% в годовом исчислении за первые восемь месяцев, что на 8,2 процентных пункта выше, чем во всех отраслях за тот же период.