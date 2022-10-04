Париж, , 10:17 — REGNUM Шести мужчинам недавно были предъявлены обвинения, и они были помещены под стражу по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков между Испанией и Францией, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Двое мужчин были арестованы во время перехвата колонны, следовавшей из Испании. В двух автомобилях было обнаружено около 400 кг наркотических средств, а также «различные материалы, используемые при бандитизме: телефоны, маяки, глушилки, поддельные паспорта…».

Еще три человека были арестованы в Иль-де-Франс. В их доме проводятся обыски, где изъяты «наркотики, денежные средства, боеприпасы».

Как сообщало ИА REGNUM, шесть городов Франции, в том числе столица страны Париж, будут бойкотировать матчи чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре.

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