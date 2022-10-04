Благовещенск, 4 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Ко Дню учителя десять педагогов Амурской области получили звания лучших работников образования региона. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов. Он лично поздравил каждого учителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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«День учителя — один из самых важных праздников в нашей стране. От работы педагогов зависит то, какими вырастут наши дети, и какой мир они построят», — отметил глава региона.

Он также рассказал, что в Амурской области развивается система образования: строятся новые школы, открываются «Точки роста», ремонтируют стадионы, улучшается система дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Амурской области для работников сферы образования, получивших особое звание, предусмотрели два вида выплат. Заслуженным педагогам будут всю жизнь перечислять по 10-13 тысяч рублей.