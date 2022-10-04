Тосно, Ленинградская область, , 10:20 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате лобового столкновения школьного автобуса и легкового автомобиля, сообщили 4 октября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП со школьным автобусом в Ленобласти пресс-служба Упрдор СЗФО.

Напомним, ДТП произошло около 08:00 мск 4 октября в Тосненском районе Ленинградской области у СНТ «Родничок» на автомобильной дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Школьный автобус Форносовской общеобразовательной школы с 22 детьми на борту лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем Saab.

«По предварительным данным, в результате ДТП оба водителя получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Также госпитализированы четверо детей — пассажиров автобуса», — добавил в полиции.

В свою очередь в прокуратуре Ленобласти уточнили, что пострадавшие дети получили травмы легкой и средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. На место аварии выехали следователи Главка МВД и прокуратура. В пресс-службе Упрдор «Северо-Запад» уточнили, что затора на участке федеральной трассы нет.

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